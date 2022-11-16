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Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?

Müzisyen Murat Kekilli, öğrencilik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri Kekilli'yi tanımakta zorlandı

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  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Anadolu Rock müziğinin önemli isimlerinden Murat Kekilli, Adana Erkek Lisesi'nde eğitim gördüğü yıllarda çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    "Bu Akşam Ölürüm", "Kara Gözlüm" ve "Çılgın" şarkılarıyla tanınan müzisyen, okul arkadaşlarıyla verdiği bu poza, "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.

    Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandı.
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Çağla Şıkel
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Çağla Şıkel
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Doğa Rutkay
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Doğa Rutkay
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Eme Sayın
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Teoman
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Teoman
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Mabel Matiz 
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Mabel Matiz 
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Murat Kekilli: Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi? - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz

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