Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz” sözleriyle açıkladığı projeye olan ilgili sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısıyla ilgili son durumu duyurdu.

— Murat KURUM (@murat_kurum) September 19, 2022

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin İlk Evim İlk İş Yerim Projelerine inancının tam olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."

BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR YAPILACAK

Başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Vatandaşlar, projeye 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunabilecek.