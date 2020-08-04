Geçtiğimiz haftalarda kadınlara yönelik sözleriyle tepki toplayan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten bir skandal daha! Övüç, sahne aldığı mekanda şarkıcı Yeşim Salkım'a küfür ve hakaret etti. Peki Murat Övüç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Murat Övüç'ün kısaca hayatı...

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.