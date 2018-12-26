Murat Yıldırım'dan romantik Iman Elbani paylaşımı!

Oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında evlendiği Faslı Iman Elbani ile 2. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Yıldırım'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı