Muratpaşa'da "halk plajları" başvurusu!

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, kentin dünyaca ünlü falezlerinin denizle buluştuğu noktada hizmet veren halk plajlarının yeniden tahsis başvuru sürecini tamamladı.

Her biri mavi bayraklı ve girişlerin ücretsiz olduğu İnciraltı, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı, Mobil, Konserve ve Erenkuş plajlarıyla birlikte Bambus Plajı'nın "kamu yararı" çerçevesinde tahsisinin ivedilikle gerçekleşmesi talep edildi.

Tahsis sürecine ilişkin son yazı 20 Eylül'de Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne ulaştırıldı. Karar, başkanlığını şehir plancısı Tolga Uçar'ın yaptığı, üyeliklerinde Ali Çelikbilek, İbrahim Şahin, Zeynep Kevser Cerit Ekin, Mehmet Özyiğit, Burak Yıldız ve Cem Bahadır Şener'in bulunduğu Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından verilecek.

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"YENİDEN TAHSİSİNİ BEKLİYORUZ"

Belediye Başkanı Uysal, plajların yeniden tahsisini beklediklerini vurguladı. Falez sahil bandında ilk plajı 2016'da İnciraltı ile açtıklarını ve takip eden yıllarda diğer plajları hizmete aldıklarını belirten Uysal, tüm plajların denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle de mavi bayraklarını hiç kaybetmeden yıllardır dalgalandırdığını söyledi.

"BUTİK OTELCİLİĞİN DEĞER KAZANMASINDA DA ÖNEMLİ"

Plajların, özellikle Antalya kent merkezinde "butik otelciliğin" değer kazanmasında da önemli paya sahip olduğunu dile getiren Uysal, bölgenin bir kent içi turizm destinasyonu haline geldiğini vurguladı.