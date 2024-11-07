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        Haberler Gündem Güncel Muratpaşa'da pazarcıya tek tip önlük | Son dakika haberleri

        Muratpaşa pazarcılar için tek tip önlük uygulaması başlatıldı

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından ilçedeki toplam 29 pazar yerinde pazarcı esnafının giyim kuşamında bir standart oluşturulması amacıyla tek tip önlük uygulaması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:59
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        Muratpaşa'da pazarcıya tek tip önlük
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        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi tarafından ilçedeki toplam 29 pazar yerinde, eşit standartların sağlanması adına üniforma, iş kıyafeti, mal ve hijyen şartları gibi düzenlemeler getiriliyor.

        Belediye yeni düzenlemeler kapsamında, pazarcı esnafının giyim kuşamında bir standart oluşturulması amacıyla tek tip önlük uygulaması başlatıldı. İlk olarak Fener Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekipleri ve Turunç Masa personeli tarafından önlük dağıtımı yapıldı.

        Şarküteri ürünleri satan ve 20 yıldır pazarcılık yapan Hatice Erdem, "Önlük uygulamasına çok sevindim. Kendim de beyaz önlük ve eldivensiz çalışmam. Hem hijyen hem de görünüm açısından çok güzel bir uygulama oldu, teşekkür ederim" dedi.

        Seyyar Sabit Sebze ve Meyveciler Odası Denetleme Kurulu Başkanı Öner Şimşekler ise, "Müşteriler pazar yerinde satıcı ve alıcıyı ayırt edemiyor, her tip kıyafetle dolaşılıyor. Tek tip kıyafet sayesinde ürünlerin sahibi kim belli olacak. Ayrıca temizlik ve hijyen standartlarının sağlanması hem esnaf hem de müşteriler için çok önemli. Hassas terazilerin kullanılması, ürün etiketlerinin görünür olması ve satış sırasında bağırarak reklam yapılmaması huzurlu bir alışveriş ortamı sunuyor" şeklinde konuştu.

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