Muratpaşa'da pazarcıya tek tip önlük

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi tarafından ilçedeki toplam 29 pazar yerinde, eşit standartların sağlanması adına üniforma, iş kıyafeti, mal ve hijyen şartları gibi düzenlemeler getiriliyor.

Belediye yeni düzenlemeler kapsamında, pazarcı esnafının giyim kuşamında bir standart oluşturulması amacıyla tek tip önlük uygulaması başlatıldı. İlk olarak Fener Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekipleri ve Turunç Masa personeli tarafından önlük dağıtımı yapıldı.

Şarküteri ürünleri satan ve 20 yıldır pazarcılık yapan Hatice Erdem, "Önlük uygulamasına çok sevindim. Kendim de beyaz önlük ve eldivensiz çalışmam. Hem hijyen hem de görünüm açısından çok güzel bir uygulama oldu, teşekkür ederim" dedi.