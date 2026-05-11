        Haberler Magazin Murda, milli takım için şarkı yaptı - Magazin haberleri

        Murda, milli takım için şarkı yaptı

        Ünlü rapçi Murda, milli takım için şarkı hazırladığını açıkladı. Şarkıyı ilk kez konserinde dinleten Murda, projeyi Hakan Çalhanoğlu'nun kendisini bizzat arayarak teklif ettiğini söyledi

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 23:30
        Milli takım için şarkı yaptı

        A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasıyla birlikte, Murda, ay-yıldızlılar için bir şarkı hazırladığını duyurdu. Murda, hazırladığı şarkıyı ilk kez Ankara konserinde hayranlarıyla paylaştı.

        Şarkının hazırlık sürecinden bahseden rapçi; Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun kendisini bizzat arayarak bu teklifi ilettiğini belirtti.

        "BU BENİM EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ"

        Murda, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: Hakan Çalhanoğlu aradı ve bana, "Ağabey, Milli Takım şarkımızı yapmak ister misin?" diye sordu. Ben de, "İstemek ne demek? Bu benim en büyük hayallerimden biri. Talep senden geldikten sonra benim için olay bitmiştir" dedim. Bu şarkıyı ilk defa burada sizlere dinleteceğim; bakalım beğenecek misiniz?

        A Milli Futbol Takımı için yalnızca Murda değil; Rafet El Roman, Sinan Akçıl ve Sezen Aksu gibi isimlerin de şarkılar hazırladığı öğrenilmişti.

