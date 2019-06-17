Mursi'nin vefat haberi üzüntüyle karşılandı

Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda 67 yaşında hayatını kaybetti. Mursi'nin ölüm haberiyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mısır halkının başı sağ olsun. Ailesine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ben de arabadan inerken haber aldım. Maalesef mahkeme salonunda cerayan etmiş. Ben; Mursi kardeşimize, şehidimize allahtan rahmet diliyorum. Demoktratik yollarla, yüzde 52'lik oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi ve şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci, Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmişti ve batı bu idamlara sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken Mısır'da katil Sisi'nin davetiyle oradaki toplantıya icabet emişlerdir. Bu iki yüzlülük, değil çok yüzlülüktür".

Öte yandan Erdoğan, Twitter hesabından, Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum."

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2019

KALIN: BU DÜNYADA DA AHİRETTE DE HESAP VERECEKLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zulüm ve katliamın failleri hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir" ifadelerini kullandı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 17, 2019

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: HATIRASI SİLİNMEYECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Darbe Mursi'yi iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak" ifadelerine yer verdi.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 17, 2019

ÖMER ÇELİK: MAHKEME SALONUNDA ŞEHİT OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin twitter hesabında açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını herşeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı. Darbeye direnen Şehit Mursi başta olmak üzere değerlerine sadık kalanlar bu onurun parçasıdır. Darbeye seslerini yükseltenler ve itiraz yolları arayanlar vazifelerini yaptı, yapmaya çalışıyor. Ama sözde demokratik dünya bu sınavı geçemedi. İdamlara sessiz kaldılar, darbecilere kırmızı halı serdiler. Bu utanç onların alnında yazılı olacak her zaman".

— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 17, 2019

PROF. ALTUN: SON NEFESİNE KADAR BOYUN EĞMEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da mesajında şunları kaydetti:

Bütün dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilen “Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı” Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk’a yürüdü.

Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağolsun.

Muhammed Mursi, cesur bir dava ve siyaset adamı olarak son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle, hak ve adaleti haykırmaktan vazgeçmemesiyle hatırlanacak.

Mısır’da darbecilerin sırtını sıvazlayanlar, hukuksuz yargılamalara, antidemokratik uygulamalara hala kör ve sağır kalmayı tercih ediyor. Tarih, kendi çıkarları uğruna demokrasi yerine darbecileri destekleyenleri de unutmayacaktır.