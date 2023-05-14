Muş Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Muş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Muş başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Muş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Muş seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Muş Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 79.11 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:50 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 70.8 oldu. Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 71.332 oyla yüzde 53.50 - Recep Tayyip Erdoğan: 59.154 oyla yüzde 44.37 - Sinan Oğan: 2.378 oyla yüzde 1.78 - Muharrem İnce: 465 oyla yüzde 0.35 oy aldı.



Muş 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Muş Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 77.93 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:50 itibarıyla yüzde 67.2 oranında açıldı. 2023 Muş milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 57.670 oyla yüzde 46.76 - Cumhur İttifakı: 55.671 oyla yüzde 45.14 - Millet İttifakı: 7.194 oyla yüzde 5.83 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 627 oyla yüzde 0.51 - Ata İttifakı: 156 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:50 itibarıyla 2023 Muş milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

