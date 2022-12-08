Muş'ta besicilerin kışlık yem mesaisi sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesindeki besiciler, yazın hayvanları için biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

İlçeye bağlı Karakale köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri, elde ettikleri samanı stoklayarak hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.

Besicilerden Mehmet Taygar, verimli bir hasat dönemi yaptıklarını, otları saman haline getirdikten sonra torbalara doldurup kış için stokladıklarını belirtti.

Taygar, "70 civarında küçükbaş hayvanım var. Kendi hayvanlarımın saman ihtiyacını temin ettim. Geri kalan samanımı da satıyorum. Bu sene saman çok iyiydi. Geçen yıl kuraklık vardı ve bayağı sıkıntı yaşadık. Bu yıl verimli bir sezon yaşadık. Memnunuz." dedi.

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