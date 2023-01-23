DSİ, Muş'ta geçen yıl 400 milyon liralık yatırım yaptı

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MUŞ (AA) - Devlet Su İşleri 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, kentte geçen yıl yaklaşık 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçen yıl yapılan yatırım ve hizmetleri değerlendiren Fırat, gazetecilere, kentte geçen yıl yapılan hizmetlerin bütçesinin 400 milyon lira olduğunu, söz konusu rakamın bu yıl artacağını söyledi.

Muş Ovası Sulama Projesi'nin yanı sıra Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde yapılacak göletlerle birlikte daha fazla yatırım olacağını belirten Fırat, önemli projelerden biri olan İçme Suyu Projesi'nin birinci etabında ve İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İçme Suyu Projesi'ndeki çalışmaların yüzde 45'i bulduğunu, bu proje ile kent merkezi, Korkut ve Hasköy ilçe merkezleri de olmak üzere 26 yerleşim yerine su sağlanacağını aktaran Fırat, şöyle devam etti:

"Bu projemizde de çalışmalar hızla devam etmekte olup 2023'te merkez isale hattını tamamlamayı planlamaktayız. 2022 yılında İçme Suyu Projesine 250 milyon liralık harcama yapıldı. İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinde de yüzde 25 oranın bir ilerleme gerçekleşti. Bunların yanı sıra il genelindeki bakım, onarım çalışmalarımız da devam etmektedir. Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde bulunan derelerin ıslah çalışmalarına da yaklaşık 10 milyon liralık bir bütçe harcanmıştır. Çalışmamız kapsamında derelerin çevre düzenlemeleri, taşkın korumaları yapılmıştır. Ayrıca Bulanık ilçemize bağlı Çaygeldi köyü taşkın koruma projemizde 2022 yılı içinde tamamlanmış olup, yaklaşık 8 milyon liralık harcama yapıldı."

Geçen sene derelerde 87 kilometrelik ıslah, tanzim ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Fırat, yatırım ve hizmetlerin kent genelindeki 87 yerleşim yerinde devam edeceğini dile getirdi.

Muş Ovası Sulama Projesinin birinci etabının ihalesinin ilerleyen günlerde yapılacağını ifade eden Fırat, şunları aktardı:

"Bu projemiz ilimiz için oldukça önemli ve değerlidir. Bu projemiz kapsamında ilimize yaklaşık 78 bin hektarlık bir alan su ile buluşturulacaktır. Bununla birlikte tarımda ürün çeşidi ve veriminde büyük artışlar beklenmektedir. Sulama projesinin gerçekleşmesi ile birlikte hem hayvancılık hem tarımsal sanayi hem de tarım alanında büyük ilerlemeler kaydedilerek, ilimize büyük ekonomik gelir ve refah artışı hedefleniyor. Muş Ovası Türkiye'nin en büyük 3. ovasıdır. Yapılacak sulama projesi ile Türkiye'nin tarım ihtiyacı belli bir oranda karşılanmış olacak ve milli ekonomiye büyük bir katkı sağlanacaktır."

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