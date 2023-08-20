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        Malazgirt Türklere Anadolu'nun kapılarını açan şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:03
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        Malazgirt Türklere Anadolu'nun kapılarını açan şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor
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        MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Türklere Anadolu'nun kapısının açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenlenecek.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı Danişment Gazi Mahallesi'ndeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda peyzaj, çadır kurulumu, bakım ve onarım çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

        Malazgirt'te binlerce kişinin katılımıyla 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kutlamaların yapılacağı alanda 16 oba çadırı kuran ekipler, büyük bir han otağında çalışmalarını sürdürüyor.

        Giriş kontrol ünitesi, 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, namazgah, yürüyüş yolu, hipodrom, okçuluk ve cirit alanları, güreş sahası, eğitim atölyeleri bulunan kutlama alanında peyzaj ile bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor.

        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı bu yılki kutlamalarda, 1000 kişinin katılımıyla uçurtma şenliği, geleneksel oyun atölyeleri ve yöresel ürün stantlarıyla yurdun dört bir yanından gelecek vatandaşların güzel zaman geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

        Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AA muhabirine, Muş Valiliği, Malazgirt Kaymakamlığı, Muş Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Malazgirt Zaferi'nin kutlanacağı alanda hazırlıklara başladıklarını söyledi.

        Alanda çadırların kurulduğunu, hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Altın, şöyle konuştu:

        "Bu yıl şanlı zaferin 952. yıl dönümünü tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve devlet erkanının katılımıyla bu alanda yapacağız. Alanda 16 oba çadırı ve büyük bir otağımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hitabet alanı, namazgah, yağlı güreş alanı ve hipodrom alanımız bulunuyor. At yarışları bizde artık bir ritüel oldu. Her yıl 26 Ağustos'tan önce at yarışları yapıyoruz. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları bu yıl da programımıza dahil olacak. Onun yanı sıra yöresel etkinliklerimiz var. 1000 kişilik uçurtma şenliği düzenleyeceğiz. Çocukları uçurtmayla buluşturacağız. Belediyenin kurduğu stantlarda hediyelik eşya atölyelerimiz olacak. Malazgirt'te etkinlikler gittikçe büyüyor. Daha kapsamlı etkinlik yapmaya çalışıyoruz."

        - "Malazgirt ruhu, barış, birliktelik ve kardeşlik ruhudur"

        İlçede 4 yıldır "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında kazı çalışmalarının yürütüldüğünü anımsatan Altın, şunları kaydetti:

        "Önceden 'Malazgirt Savaşı gerçekten Malazgirt'te mi yoksa başka bir alanda mı oldu, savaşın ismi Malazgirt ama alan neresi?' bu şekilde sorular oluyordu. Proje kapsamında alan tespiti yapıldı. Burada kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in koordinesinde mezarlar tespit edildi, kemik analizleri yapıldı ve bu kemiklerin Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı 11. yüzyıla ait olduğu belirlendi."

        Malazgirt'te her yıl olduğu gibi birlik ve beraberlik mesajları vereceklerini anlatan Altın, "Malazgirt Zaferi, tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası. Aslında Malazgirt demek Türkiye demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünyada yaşayan, Malazgirt Savaşı'nı bilen ve aidiyet duygusu duyan herkesi buraya davet ediyorum. Malazgirt ruhu, barış, birliktelik ve kardeşlik ruhudur. Bizim amacımız, gençlerimizin, çocuklarımızın Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu, gerçek mekanında hissetmesini sağlamak. Güzel bir etkinlik olacak. Herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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