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        Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:48 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:27
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        Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız öğrenci yurdunun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sala ve Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Kaymakam Göksu Bayram, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

        İlçe Müftüsü Abdurahman Gündüz, haftanın anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programa, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Bulanık Müftüsü Abdurahman Gündüz, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, kurum amirleri ve din görevlileri katıldı.

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