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        Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

        Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:27
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        Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
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        Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke geneli ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

        Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği bildirilen açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerlerin hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

        Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının engellenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 5 Ekim saat 00.01'den 11 Ekim saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

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