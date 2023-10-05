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        AK Parti Muş İl Başkanı Emre'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama

        AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongre'sinin 7 Ekim'de "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" mottosuyla düzenleneceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:26 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:26
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        AK Parti Muş İl Başkanı Emre'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama
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        AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongre'sinin 7 Ekim'de "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" mottosuyla düzenleneceğini belirtti.

        AK Parti İl Başkanlığı binasında açıklama yapan Emre, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" şiarıyla kurulan AK Parti'nin, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu bildirdi.

        Partilerinin bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdığını ifade eden Emre, şöyle konuştu:

        "22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır, 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz."

        Partinin neferleri olarak eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman ön saflarda millete hizmet ettiklerini belirten Emre, şunları kaydetti:

        "22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

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