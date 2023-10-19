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        "Kusursuz kulak" Bager, Mercimek Kale Höyüğü'nde piyanoda çevreyle ilgili bestesini çaldı

        Muş'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip, doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Bager Çalışcı, çevre kirliliğine dikkati çekmek için yaptığı "Düşümüz Mavi Olsun" isimli bestesini, piyanosuyla çıktığı Mercimek Kale Höyüğü'nde çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:30
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        "Kusursuz kulak" Bager, Mercimek Kale Höyüğü'nde piyanoda çevreyle ilgili bestesini çaldı
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        Muş'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip, doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Bager Çalışcı, çevre kirliliğine dikkati çekmek için yaptığı "Düşümüz Mavi Olsun" isimli bestesini, piyanosuyla çıktığı Mercimek Kale Höyüğü'nde çaldı.

        "Kusursuz kulak" olarak bilinen "absolut kulak" yeteneğine sahip Çalışcı, doğal yaşamın sürdürülmesi ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Düşümüz Mavi Olsun" isimli beste yaptı.

        Bestesini Muş Ovası'ndaki tepede bulunan Mercimek Kale Höyüğü'nde çalmak isteyen Çalışcı, bu hayalini babasıyla paylaştı. Bunun üzerine, babası ve yakınları tarafından araç yolu olmadığı için eşeğe yüklenen piyano, zorlu tırmanışın ardından höyüğün bulunduğu tepeye çıkarıldı.

        Burada piyanonun başına geçen Çalışcı, kendi bestesinin yanı sıra Ludwig Van Beethoven, İdil Biret ve Fazıl Say'ın eserlerini çaldı.

        Çalışcı, gazetecilere, dünyada son yıllarda etkisini sürdüren küresel ısınma ve çevre kirliğine dikkati çekmek için Mercimek Kale Höyüğü'nde piyano çalmak istediğini söyledi.

        Dünyanın kirlenmemesi için "Düşümüz Mavi Olsun" isimli beste yaptığını anlatan Çalışcı, "Dünyamız ölümle karşı karşıya ve her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Kirlettiğimiz doğadaki canlılar da toplu halde ölüyor. Küresel ısınmayı ve dünyamızı kirletmeyi geç olmadan durdurmamız lazım." dedi.

        Baba Mehmet Çalışcı ise Bager'in bestesini höyükte çalmak istediğini belirterek, "Burası bölgeye hakim güzel bir yer. Yüksek olduğu için çıkmakta zorlandık. Ağır olan piyanoyu da eşekle getirmek zorunda kaldık. Çok zorlu şartlarda piyanoyu buraya çıkardık ama bu zorluklara değdi. Bager de çok mutlu oldu. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle ilgili bestesini burada çalarak insanlara mesajını verdi." diye konuştu.

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