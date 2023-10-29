Bulanık'ta çiftçilere 120 ton buğday tohumunu dağıtımına başlandı Muş'unBulanık ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında 250 çiftçiye yüzde 50 hibe ile 120 ton buğday tohumu dağıtımına başlandı.

Muş'unBulanık ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında 250 çiftçiye yüzde 50 hibe ile 120 ton buğday tohumu dağıtımına başlandı.

Bulanık Toprak Mahsulleri Ofisi'nde düzenlenen törene katılan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık'ın tarım ve hayvancılık anlamında Muş'un en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirten Ocak, "Tarlası atıl durumda olan çiftçilerimizin listelerini bakanlığımıza gönderdik. Bakanlığımız da çiftçilerimiz tarlasını eksin diye buğday tohumu gönderdi. Ekilmeyen, dikilmeyen yerlerde çiftçilerimizi teşvik etmek amacıyla bu uygulama devletimiz tarafından başlatıldı. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Özoğul ise "Bakanlığımız tarafından atılı durumdaki arazilerin tarıma kazandırması ve milli ekonomiye katkı sağlaması için 120 ton buğday tohumunu çiftçilerimize yüzde 50 hibe ile dağıtıyoruz. İlçemiz yaklaşık 683 bin bin dekar tarım arazisine sahip. Geniş bir ürün yerlerine sahibiz." dedi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.