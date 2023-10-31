Bulanık'ta "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin ilk toplantısı yapıldı

Bulanık Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliğince yürütülen "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Bulanık Belediyesi konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, projenin Muş'ta bir ilk olduğunu söyledi.

Toplantıda proje kapsamında nelerin yapılabileceğini değerlendirdiklerini belirten Ocak, şöyle konuştu:

"Bulanık, potansiyel bakımından tarım ve hayvancılık düzeyinde Türkiye'de 13'ncü, bazı düzeylerde ise 4 ve 5'nci sıradadır. Dolaysıyla potansiyelimiz ve ciddi bir gücümüz var. Bu gücümüzü pazarlama açısından eksik kaldığımız yerler var. Bunları tamamlamak adına siz gençlere çok iş düşüyor. Projenin asıl hedefi sizlersiniz. Kooperatifleşme ve en önemlisi profesyonel tarıma geçme adına bu bir ön basamaktır. Bu basamağı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu geleceğinize yön veren önemli bir projedir. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Bu noktada bu eğitim faaliyeti başlangıcında sizlere başarılar diliyorum."

Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı ise bugüne kadar birlik olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, projede desteklerini esirgemeyen Ocak'a teşekkür etti.

Kursa katılacak gençlerin soruların cevaplandırılmasıyla son bulan toplantıya, DAKA Muş İl Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Fuat Özkan, Muş Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Emin Taylan ve kurum amirleri katıldı.