Muş'ta markete molotofkokteyli attığı tespit edilen şüpheli yakalandı

Muş'ta markete molotofkokteyli attığı ve terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Mahalle'de 10 Eylül'de Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ne molotofkokteyli atılmasına ilişkin çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan kontrollerde olayı gerçekleştiren şüphelinin C.E. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu belirlenen şüphelinin evinde, hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar ve dijital materyal, bir miktar uyuşturucu ve esrar tohumu ele geçirildi.