Muş'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cürücüleri öğrenilemeyen 48 F 8678 plakalı otomobil ile 02 AAH 290 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, AFAD, emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları araçlardan AFAD ekiplerince çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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