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        Muş'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:11 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:11
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        Muş'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Cürücüleri öğrenilemeyen 48 F 8678 plakalı otomobil ile 02 AAH 290 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, AFAD, emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları araçlardan AFAD ekiplerince çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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