GÜNCELLEME - Muş'ta kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerine gelen Bingöl'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama başlattı.

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