Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Muş'un kar memleketi olduğunu ifade eden Koç, "Kar biraz erken yağdı. Havalar da soğudu ama kar berekettir." dedi.

Kar nedeniyle 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi ve Kurtik Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

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