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        Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

        Muş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:54 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:54
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        Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı
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        Muş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

        Kentte etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar nedeniyle 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi ve Kurtik Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

        Köylülerden Mehmet Emin Koç, Muş'un yüksek kesimlerine kar yağdığını söyledi.

        Muş'un kar memleketi olduğunu ifade eden Koç, "Kar biraz erken yağdı. Havalar da soğudu ama kar berekettir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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