Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malazgirt-Bulanık kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda 72 ABL 380 plakalı otomobil ile E.Ö'nün yönetimindeki 42 HM 933 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.Ö. hayatını kaybederken yaralanan aynı otomobildeki S.Y. ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobiller yoldan kaldırıldı.
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