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        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:55
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        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Malazgirt-Bulanık kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda 72 ABL 380 plakalı otomobil ile E.Ö'nün yönetimindeki 42 HM 933 plakalı otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.Ö. hayatını kaybederken yaralanan aynı otomobildeki S.Y. ambulansla hastaneye götürüldü.

        Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobiller yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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