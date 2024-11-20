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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Muş'ta öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş'ta öğrencilerle bir araya geldi, uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:44
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Muş'ta öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş'ta öğrencilerle bir araya geldi, uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, astronot Alper Gezeravcı'nın tecrübesini öğrencilerle paylaştığını söyledi.

        Kendileri için en önemli hususlardan birinin Gezeravcı'nın, Muş'un gönlünde ayrı bir yer edindiğini söylemesi olduğunu belirten Alpboğa, "Uzayda yapılan 13 farklı deneyden biri de Muş ilimizden öğrencilerimizin hazırladığı projeydi. Bizim için, Muş'umuz için gurur verici bir durum. Buradaki öğrencilerimizin tamamının bunu başarabileceğinin en büyük kanıtı, projeyi hazırlayan öğrencilerimizdir." diye konuştu.

        Gezeravcı ise Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlamasının ardından 104. şehir programını gerçekleştirdiğini söyledi.

        Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Gezeravcı, "Bu hikayenin devamına, gelecekte seçtiğiniz farklı kariyer alanlarında imza atacak olan sizlersiniz. Günün birinde bu hikayenin altına imza atacak bireylerin sizlerin olacağını net olarak idrak etmenizi istiyorum." dedi.

        Muş’un, gittiğimiz diğer şehirlerden bir farkının olduğunu anlatan Gezeravcı, şöyle konuştu:

        "70 yıldır uzaya çıkan insanoğlunun orada yapmış olduğu faaliyetlerde herkese ilham kaynağı olan bir hikaye bu şehirden çıktı. Bu şehri istisnai noktaya taşıyan, bu şehrin insanının emekleriyle, değerli hocalarımızın katkılarıyla uzaya bir çalışma gönderen, orada bir deney yapılmasına vesile olan 3 öğrenci kardeşimizdir. Dolayısıyla bulunduğunuz yer, yaşadığınız coğrafya ne olursa olsun lütfen başarıya odaklanın. Bugün azmettiğiniz başarı hikayeleri, ilerleyen süreçlerde anne ve babalarınızın ömür boyunca gurur duyacağı hikayelere, güçlü iradesiyle ardınızda olan devletimizin geleceğe ait bütün umutlarına perçin olmaya vesile oluyor."

        Daha sonra Bilim ve Sanat Merkezine geçen Gezeravcı, "Uzayda gerçekleştirmiş olduğumuz 13 deney arasında Muş Bilim ve Sanat Merkezinden 3 öğrenci ve 2 hocamızın hazırladığı 'Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET)' projesi vardı. Bugün de öğrenci kardeşlerimiz ve öğretmenlerimizle buluşma imkanı bulduk." dedi.

        Programa İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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