Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

Evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıl önce oğlunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Bugüne kadar oğlundan hiç haber alamadığını belirten Koçhan, "DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum, yolunuz yol değil. Dağ başında, mağaralarda devlet kurulmaz. Gel devlete teslim ol. Oğlum bu bizim değil, Amerika ile İsrail'in davasıdır. Biz onlardan değiliz. Eylemime sona kadar devam edeceğim. Bütün annelere sesleniyorum, gelin bize destek çıkın." dedi.