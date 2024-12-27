Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta bir şüphelinin midesinde 842 gram eroin ele geçirildi

        Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:48 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta bir şüphelinin midesinde 842 gram eroin ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli S.S'nin uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

        Bunun üzerine 25 Aralık'ta şüphelinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, ekiplerce kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu.

        Gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin yapılan iç beden muayenesi ve tomografi görüntülemesinde, midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlendi.

        Midesinden 84 kapsül içinde 842 gr eroin ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta "Halk Günü" toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta "Halk Günü" toplantısı yapıldı
        Muş'ta jandarma ekiplerinden trafik eğitimi
        Muş'ta jandarma ekiplerinden trafik eğitimi
        Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı
        Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı
        Bulanık'ta kar etkili oldu
        Bulanık'ta kar etkili oldu
        Bulanık'ta eğitime ara verildi
        Bulanık'ta eğitime ara verildi
        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oldu
        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oldu