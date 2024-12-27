Muş'ta bir şüphelinin midesinde 842 gram eroin ele geçirildi

Gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin yapılan iç beden muayenesi ve tomografi görüntülemesinde, midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli S.S'nin uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

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