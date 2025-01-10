Muş Valisi Çakır'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır mesajında, kutsal vatan topraklarında bin yıllık hakimiyete ve bir asırlık Cumhuriyet tecrübesine sahip yüksek bir medeniyetin hizmetkarı, kadim bir devletin temsilcileri olduklarını söyledi.

Kadim toprakların idarecileri olarak, milletin birliğini ve dirliğini korumak için büyük bir sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Devlet-millet ilişkisinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle sunulmasında en önemli mesuliyet mülki idare amirlerimizindir. Ülkemizi geleceğe taşıyan projelerin başarıya ulaşmasında etkin rol oynayan, sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet etme idealini de özümseyen ve önceleyen idarecilerimiz, her zaman aynı heyecan, kararlılık ve çalışma gayretiyle vazifelerini icra etmektedirler."

Milletin huzuru, refahı, güvenliği, ülkenin kalkınması, gelişmesi, eğitimi, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması, her alanda kapasite ve standartların yükseltilmesi gibi pek çok konuda büyük bir özveriyle çalışan mülki idare amirlerinin hizmet yolculuğuna başarıyla devam ettiklerini aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Bu minvalde ülkemizin her köşesinde üstün bir gayret, yüksek vazife bilinci ve inançla çalışan idarecilerimiz, ülkemizin yakaladığı bu gelişme ivmesinde büyük pay sahibidirler. Bu vesileyle şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde yüce devletimizin ve aziz milletimizin bekası, birliği ve refahı uğruna mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan başta birlikte çalıştığım Vali Yardımcılarımız ve Kaymakamlarımız olmak üzere, tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum."