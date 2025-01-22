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        Muş'ta "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi

        Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:14
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        Muş'ta "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi
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        Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi.

        Müdürlükte 3 hafta boyunca verilen eğitimleri tamamlayan 164 gönüllü, Destek AFAD Gönüllüsü Sertifikası almaya hak kazandı.

        Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, Bolu'da yaşanan yangından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

        Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Çakır, şöyle konuştu:

        "6 Şubat depremini yaşadık. Afet öncesi dirençli toplum, dirençli bina ve bilinçli toplumu detaylı bir şekilde konuştuk. Başkanlık, 164 arkadaşımız için sertifika göndermiş. Gönüllü sayımız 5 bin 544 ama bu yetmez. Muş olarak hedefimiz özellikle sivildeki arkadaşlarımızın desteğiyle gelecek yıl 7 bin 500, 3 yılda da 10 bin gönüllüye ulaşmak. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biriyiz. Ben de her fırsatta gönüllü arkadaşlarla bir araya gelmeye gayret ediyorum."

        Muş Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daştemir ise kentte afet yönetim sistemine geçildiğini belirtti.

        Afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleriyle afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan bir afet yönetim sisteminin oluşturulduğunu anlatan Daşdemir, "5 bin 544 gönüllüye ulaştık. Belgelerini AFAD Başkanlığımıza gönderdik. AFAD Başkanlığımız şu anda 164 gönüllünün kimlik ve sertifikalarını gönderdi. AFAD olarak gönüllerimizin her zaman yanındayız. Şunu da biliyoruz ve tecrübe ettik ki gönüllerimiz de her zaman yanımızda. Bunu 6 Şubat depreminde gördük. Gönüllerimiz canla başta çalışarak üzerlerine düşen görevleri yapmışlardır." diye konuştu.

        Gönüllülerden Handanur Karakaya da 1 Ocak 2020'de AFAD ile tanışıp gönüllü olduğunu ifade ederek, "Afetlere müdahale konusunda hiçbir bilgim yokken Muş AFAD'tan aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdim. 6 Şubat depremi, milletçe yaşadığımız en zorlu sınavlardan biri oldu. Bu büyük felakette hem AFAD çalışanları hem de gönüllülerimiz gece gündüz fedakarca görev aldılar. Gönüllü bireylerin varlığı bu ülkenin geleceğine dair inancımızı daha da güçlendiriyor." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Çakır, gönüllülere sertifikalarını verdi.

        Törene, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kurum amirleri ve gönüllüler katıldı.

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