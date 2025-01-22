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        Muş Devlet Hastanesinde akşam poliklinik hizmeti başladı

        Muş Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:36 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:41
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        Muş Devlet Hastanesinde akşam poliklinik hizmeti başladı
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        Muş Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

        İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, gazetecilere, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için akşam poliklinik hizmeti uygulamasına başladıklarını söyledi.

        Hastanede kulak burun boğaz, göz, ortopedi, kadın doğum, fizik tedavi ve çocuk hastalıkları uzmanı doktorların 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hastalara poliklinik hizmeti vereceğini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Hastanemizde çarşamba için MHRS randevu sistemini açtık. Talebin en çok olduğu bölümleri açtık. Poliklinikler çarşamba günleri açık olacak. Bu hizmeti haftanın üç gününe çıkarmayı düşünüyoruz. Halkımıza hayırlı olsun. Bugün 1,5 saatte 250 hastaya bakıldı. Doktorlarımız gönüllü çalışıyor."

        Hasta yakını Cenk İdeko, "Çarşamba akşamları polikliniklerin açık olması çok güzel oldu. Umarım bu hizmeti üç, dört güne çıkarırlar. Hem yetişkinler hem de çocuklar için iyi oldu." dedi.

        Hastaneye tedavi için gelen Murat Özeroğlu da "Gündüz hastaneye gelemiyorduk, akşam bu hizmetin olması sevindirici. Allah devletimize zeval getirmesin. Doktorlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

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        Galeri

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