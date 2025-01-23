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        Muş'ta iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

        Muş'ta, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:34
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        Muş'ta iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı
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        Muş'ta, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 786 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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