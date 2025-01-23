Muş'ta iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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