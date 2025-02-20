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        Bulanık'ta kar etkili oldu

        Muş'un Bulanık ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:31
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        Bulanık'ta kar etkili oldu
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        Muş'un Bulanık ilçesinde kar etkili oldu.

        Ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede, araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

        İlçede kar nedeniyle 48 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "11 personel ve 8 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapalı yolları en kısa zamanda ulaşıma açacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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