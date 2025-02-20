Bulanık'ta kar etkili oldu

İlçede kar nedeniyle 48 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "11 personel ve 8 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapalı yolları en kısa zamanda ulaşıma açacağız." dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

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