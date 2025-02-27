Malazgirt'te "atasözleri ve deyimler sergisi" açıldı

Kaymakam Göksu Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, okula gelerek serginin açılışını yaptı.

Bir birinden farklı maketler hazırlayan öğrenciler, deyim ve atasözlerini anlatmaya çalıştı.

Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, atasözleri ve deyimleri görsel olarak anlatmak için çalışma yaptı.

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