Malazgirt'te "atasözleri ve deyimler sergisi" açıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde "atasözleri ve deyimler sergisi" açıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde "atasözleri ve deyimler sergisi" açıldı.
Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, atasözleri ve deyimleri görsel olarak anlatmak için çalışma yaptı.
Bir birinden farklı maketler hazırlayan öğrenciler, deyim ve atasözlerini anlatmaya çalıştı.
Hazırlanan projeler, okulda düzenlenen etkinlikte sergilendi.
Kaymakam Göksu Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, okula gelerek serginin açılışını yaptı.
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