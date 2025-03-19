Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, bir süre parti binası önünde oturma eylemi yaptı.

Oğlu için eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Çocuğunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan isteyen Koçhan, "Yeter artık, evlat hasretine dayanamıyoruz. Bayram yaklaşıyor, bir yanımız eksik, yüreğimiz yaralı. Evlatlarımızı istiyoruz. Onlar, çocukları eve gelmezse dayanabilirler mi? 9 yıldır evlat hasretiyle yaşıyorum. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön. Gittiğin yol, yol değil. Gel devletimize sığın." dedi.

Oğlundan 12 yıldır haber alamadığını belirten Halit Altun ise "Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocukların sorumlusu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dır. Muhsin oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Orası sana göre bir yer değil. Ailene dön." diye konuştu.