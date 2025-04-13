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        Muş'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:32 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:32
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        Muş'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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