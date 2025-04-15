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        Meralar beyaza bürününce koyun ve kuzular yeniden ağıllara döndü

        İBRAHİM YALDIZ / SABRİ YILDIRIM - Muş'ta havanın ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını meralara çıkaran besiciler, kar yağışının ardından sürülerini yeniden ağıllara aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:02
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        Meralar beyaza bürününce koyun ve kuzular yeniden ağıllara döndü
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        İBRAHİM YALDIZ / SABRİ YILDIRIM - Muş'ta havanın ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını meralara çıkaran besiciler, kar yağışının ardından sürülerini yeniden ağıllara aldı.

        Küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta besiciler, kış boyunca ağıllarda baktıkları küçükbaş hayvanlarını havanın ısınmasıyla 20 gün önce meralara çıkardı.

        Üç gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle otlakların beyaz örtüyle kaplandığı bölgede, besiciler hayvanlarını yeniden ağılara almak zorunda kaldı.

        Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde, nisanda yağan kar ve etkili olan soğuk hava, çiftçilerin işlerini zorlaştırdı.

        Varto ilçesine bağlı Köprücük, Alabalık, Güzeldere ve Gölyayla köylerinde kara hazırlıksız yakalanan besiciler, atlı kızaklarla taşıdıkları kuru otlarla hayvanlarını besliyor.

        - "Kışımız geri geldi"

        Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Erdal Fırat, AA muhabirine, kar ve soğuk havanın hayvancılık yapanları olumsuz etkilediğini söyledi.

        Nisanda kar sürpriziyle karşılaştıklarını anlatan Fırat, şunları kaydetti:

        "Nisan geldi sevindik, hayvanları meraya çıkardık. Yeniden kar yağdı, işimiz iyice zorlaştı. Şimdi günde iki kez kar üzerinde hayvanlara kuru ot ve saman veriyoruz. Son zamanlarda hava çok değişken olduğu için biz de ayak uyduramıyoruz. Hayvanlar da bu durum karşısında zorlanıyor. Üçüncü gündür hayvanları kar üzerinde besliyoruz. Köyümüze 30 santimetre kar yağdı."

        Besici Yüksel Demir, nisanda olmalarına rağmen koyun ve kuzulara atlı kızaklarla ot taşıdıklarını ifade etti.

        Hava şartlarının hayvancılığı zorlaştırdığını belirten Demir, "Yaklaşık 13 gündür koyunlarımız meradaydı. Kar yağdığı için koyunlarımızı yeniden içeri aldık. Hayvanlara kızaklarla ot taşıyoruz. Koyunları sabah ve öğleden sonra karın üzerinde besliyoruz. Şimdi son kalan otu veriyorum. Otlaklar karla kaplı ve kar yağmaya devam ediyor." dedi.

        Gölyayla köyü muhtarı ve besici Doğan Güldere ise "Kar yağmadan önce kuzu ve koyunları meraya götürüyorduk, çok mutluyduk. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Nisandayız ama kardan dolayı hayvanlar yine içeride. Kışımız geri geldi. Atlı kızaklarla ot çekiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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