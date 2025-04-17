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        Muş'ta tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve 42 obje ele geçirildi

        Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Demir Çağı'na ait heykel ve 42 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:52 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:26
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        Muş'ta tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve 42 obje ele geçirildi
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        Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Demir Çağı'na ait heykel ve 42 obje ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Şenoba köyünde F.M'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Şüpheli ile irtibat kuran ekipler, 11 Nisan'da Muş-Bingöl kara yolunda buluşma ayarladı.

        Buluşma noktasına gelen F.M. ve C.S'nin üst aramalarında Demir Çağı'na ait heykel ve 42 parça obje ele geçirildi.

        Haklarında işlem yapılan şüpheliler, daha sonra serbest bırakıldı.

        Tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeler müzeye teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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