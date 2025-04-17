Muş'ta tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve 42 obje ele geçirildi

Haklarında işlem yapılan şüpheliler, daha sonra serbest bırakıldı.

Buluşma noktasına gelen F.M. ve C.S'nin üst aramalarında Demir Çağı'na ait heykel ve 42 parça obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

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