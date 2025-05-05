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        Muş'ta yeni çiftler nikah tarihi için "05.05.2025"i tercih etti

        Muş'ta, "05.05.2025"te nikah kıymak isteyen 8 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:38
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        Muş'ta yeni çiftler nikah tarihi için "05.05.2025"i tercih etti
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        Muş'ta, "05.05.2025"te nikah kıymak isteyen 8 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden çiftler, günler öncesinden Muş Belediyesi Evlendirme Birimine müracaat etti.

        Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

        Nikah törenlerine katılan aileler de evlatlarının bu özel günde yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.

        Evlendirme memuru Rukiye Yaşar, AA muhabirine, çiftlerin nikahlarını özel bir tarih olan 5 Mayıs 2025'te kıymak istediğini söyledi.

        Evlendirme birimine 8 çiftin başvuru yaptığını belirten Yaşar, "Bugün için yapılan başvurular diğer günlere oranla daha fazla. Ben de bu özel günde çiftlerimizin nikahını kıymaktan mutluluk duyuyorum. Normal günde 4-5 çiftin nikahını kıyarken bugün sayı iki katına çıktı." diye konuştu.

        Evlenen çiftlerden Mustafa Oktay ise "05.05.2025" tarihini özellikle seçtiklerini dile getirdi.

        Mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Oktay, "Eşim Canan Kandemir ile hayatımızı birleştirdik. Allah herkese de bize de mutlu ve sağlıklı bir ömür nasip etsin." dedi.

        Gelin Canan Kandemir de bugün evlenen herkese mutluluklar dilediğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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