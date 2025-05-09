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        Bulanık'ta "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde ""Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:13
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        Bulanık'ta "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde ""Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik birimlerinin organize ettiği etkinlik Suat İshakoğlu Caddesi'nde yapıldı.

        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun da katıldığı etkinlikte öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, sürücülere ve yolculara broşür dağıtıldı.

        Çocuklarla sohbet ederek önerilerde bulunan Koşansu, etkinlikte temel trafik kuralları konusunda çocuklarda bilinç oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

        Türkiye'de trafik güvenliği ve yol standartlarının yükseltilmesi açısından çok ciddi çalışmaların yapıldığını belirten Koşansu, şöyle konuştu:

        "Kurallara uymadığımız takdirde ne kadar tedbir alınırsa alınsın kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu çerçevede emniyet ve jandarma teşkilatımızın trafik birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşumuz, vatandaşımızın trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında fedakarca görev yapıyor. Gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Hız limitlerine dikkat etmemiz, emniyet kemerini takmamız lazım. Bu kurallar bizim can güvenliğimiz içindir. Ülkemizde maalesef her yıl yüzlerce canımızı trafikte kaybediyoruz. Binlerce kişi yaralanıyor. Bunların önüne geçmenin tek şartı, bilinçli davranmaktır."

        Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, Komando Asayiş Bölük Komutanı Üsteğmen İbrahim Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel de katıldı.

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