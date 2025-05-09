Bulanık'ta 5 bin çam fidanı dağıtıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşlara 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Ağaç kesme fidan dik" sloganıyla fidan dağıtım töreni düzenlendi.

Eski jandarma karakolu bahçesinde yapılan programda vatandaşlara 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ilçenin tarımsal üretim potansiyeli yönünde önemli bir konumda olduğunu söyledi.

İlçede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 4 bin 858 işletmenin olduğunu belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Çocuklara yaşanabilir bir dünya armağan etmek, yeşil bir gelecek ve nefes alan bir Bulanık için fidan etkinliği gerçekleştirdik. Tarım ve hayvancılığın ilçemizde geliştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İklim değişikliğiyle mücadelede en büyük destekçimiz olan ağaçlarımızın varlığını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bugün 5 bin fidanla bu yöndeki çalışmalarımızın ilk adımını atıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."