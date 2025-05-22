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        Muş'ta çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı

        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yüzde 50 hibeyle domates ve kapya biberi fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:49
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        Muş'ta çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı
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        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yüzde 50 hibeyle domates ve kapya biberi fidesi dağıtıldı.

        Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen törende, "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında bin çiftçiye 650 bin kapya biberi ve domates fidesi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına, yaklaşık 350 bin domates, 300 bin kapya biber fidesini çiftçilere teslim ettiklerini söyledi.

        Bu fidelerin 254 dekarlık alanda dikimini hedeflediklerini belirten Gönç, şöyle konuştu:

        "Geçen yılki verilere baktığımızda ilimizde yaklaşık olarak 7 bin hektarlık bir alanda sebze faaliyeti gerçekleşmişti. 95 bin ton domates ve 4 bin ton biber üretimimiz oldu. Bu üretim alanları ve üretim rakamlarımızı artıracağız. Buna yönelik projelerimize devam edeceğiz. Bu projelerle özellikle aile işletmelerini destekleyerek, ekonomilerine katkı sunmayı ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

        Çiftçilerden Burhan Sayılgan ise Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50'i hibe ile aldığı fideleri yaklaşık 2 dönüm alanda ekeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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