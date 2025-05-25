Muşlular, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutluyor
Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesinin ardından kentte başlayan sevinç gösterileri devam ediyor.
Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesinin ardından kentte başlayan sevinç gösterileri devam ediyor.
Nesine 3. Lig play-off final maçında dün Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Muşspor, 31 yıl sonra yeniden 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
Takımın bir üst lige yükselmesini kutlayan Muşlular, ellerinde bayraklarla İstasyon Caddesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulunan taraftarlar, ilginç görüntüler oluşturdu.
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