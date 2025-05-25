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        Muşlular, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutluyor

        Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesinin ardından kentte başlayan sevinç gösterileri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:24 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:36
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        Muşlular, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutluyor
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        Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesinin ardından kentte başlayan sevinç gösterileri devam ediyor.

        Nesine 3. Lig play-off final maçında dün Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Muşspor, 31 yıl sonra yeniden 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

        Takımın bir üst lige yükselmesini kutlayan Muşlular, ellerinde bayraklarla İstasyon Caddesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

        Meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulunan taraftarlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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