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        Bulanık'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:17
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        Bulanık'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sergide konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kurslar sayesinde kursiyerlerin yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Sergide birbirinden güzel ürünlerin yer aldığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

        "Kursları çeşitlendirmemiz diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğine bağlı. Bu konuda işbirliği yapan kişi ve kurumlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin artmasını temenni ediyorum. Birlikte çalışmayı ne kadar koordineli bir şekilde başarırsak daha verimli, daha güzel ve faydalı sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Yılsonu sergimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı da "2024-2025 eğitim öğretim yılında 103 kursta 2 bin 100 kursiyere eğitim verdik. Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler ortaya çıkardılar." dedi.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, CHP İlçe Başkanı Şemsettin Onuler ve kursiyerler katıldı.

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