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        Malazgirt'te eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde "2024-2025 eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:04
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        Malazgirt'te eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde "2024-2025 eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı" yapıldı.

        Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrencilerin başarı durumu, devamsızlık oranları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

        Öğretmenlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin de değerlendirildiği programda yeni yıl planlamaları yapıldı.

        Toplantıya, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tok, okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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