Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Kaymakam Bayram ve Okçular Vakfı Başkanı Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin kutlanacağı alanı gezdi

        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Bayram ve Okçular Vakfı Başkanı Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin kutlanacağı alanı gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

        Bayram ve Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl etkinliklerin düzenlendiği "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nı gezdi.

        Görevlilerden bilgi alan Bayram ve Topbaş, daha sonra 15 Temmuz Meydanı'na giderek ilçe sakinleriyle çay içti, sohbet etti.

        Topbaş, AA muhabirine, ilk defa Malazgirt ilçesine geldiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

        Bu yıl da 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını belirten Topbaş, şöyle konuştu:

        "Bölge halkı çok misafirperver. Buradaki etkinliklerin, buraya verdiği anlamı yerinde gördük, yaşadık. Etkinliklerle alakalı geçmiş yıllarda olan tecrübelerin üzerine katarak inşallah daha güzel bir şekilde organize olmaya çalışıyoruz. Burada yetkili arkadaşlarla sahadaki teknik çalışmaları yapıyoruz. İnşallah çok güzel bir organizasyon olacak. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'i fethi, Anadolu'ya girişimizin başlangıç noktası. Bu şuurun herkeste oluşması açısından bu etkinlik çok önemli."

        Bayram ve Topbaş'a, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü

        Benzer Haberler

        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş'ta baraj gölünde kano etkinliği
        Muş'ta baraj gölünde kano etkinliği
        Muş'ta YEDAM ekibi, bağımlılıkla mücadele konusunda okul müdürlerini bilgil...
        Muş'ta YEDAM ekibi, bağımlılıkla mücadele konusunda okul müdürlerini bilgil...
        Muş Ovası'nda 780 bin dekar alanı suyla buluşturacak proje tanıtıldı
        Muş Ovası'nda 780 bin dekar alanı suyla buluşturacak proje tanıtıldı
        Hizmet-İş Sendikasından Bulanık Belediyesinde bazı işçilerin işten çıkarılm...
        Hizmet-İş Sendikasından Bulanık Belediyesinde bazı işçilerin işten çıkarılm...
        Muş'ta berivanlar süt sağımı için traktör römorkunda kilometrelerce yol kat...
        Muş'ta berivanlar süt sağımı için traktör römorkunda kilometrelerce yol kat...