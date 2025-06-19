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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Muş'ta polis ekiplerince bir otomobilde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:43 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:43
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Muş'ta polis ekiplerince bir otomobilde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik faaliyetleri sürüyor.

        Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri fiziki takibe aldı.

        Yeni Hastane Caddesi'nde durdurulan otomobilde 4 parça halinde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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