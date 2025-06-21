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        Muş'ta konaklayan leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını büyütüyor

        Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:47
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        Muş'ta konaklayan leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını büyütüyor
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        Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle büyütüyor.

        Mart ayının sonlarına doğru bölgeye göç eden leylekler, Korkut ve Hasköy ilçelerine bağlı köylerde direk ve çatılardaki bacaların üzerine yaptıkları yuvalarda konaklıyor.

        Leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor.

        Kuşların uğrak noktalarından Muratgören köyünün muhtarı Alican Arslan, basın mensuplarına, leyleklerin elektrik direklerindeki yuvalarda yavrularını beslediklerini söyledi.

        Leylerin yavrularını büyüterek göçe hazırladıklarını belirten Arslan, "Kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıktı ve uçma safhasına geldiler. Havanın soğumasıyla leylekler, sıcak bölgelere göç edecekler. Leylekleri seviyoruz ve onlara zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyoruz. Köyümüzün simgesi haline gelen leyleklere gözümüz gibi bakmamız lazım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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