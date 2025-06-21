Erzurum'da, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Sol ayağından ve omuzundan vurulan, ağır yaralı olarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.