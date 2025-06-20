Muş'ta yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

Ekiplere teşekkür eden Sevim, "Çocukları okula götürürken fark ettim. Uçmadığı için ekiplere haber verdik. Ekipler hemen geldi. Daha yavru olduğu için ayakta duramıyor." dedi.

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