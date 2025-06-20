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        Muş'ta yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

        Muş'ta elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:58
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        Muş'ta yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı
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        Muş'ta elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusu tedavi altına alındı.

        Muş'a 45 kilometre uzaklıktaki Yelalan köyünde leylek yavrusunun yuvadan düştüğünü gören Mehmet Tahir Sevim, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        Bunun üzerine köye giden ekipler, bitkin haldeki leylek yavrusunu alarak müdürlüğe getirdi.

        Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından yuvaya bırakılacak.

        Ekiplere teşekkür eden Sevim, "Çocukları okula götürürken fark ettim. Uçmadığı için ekiplere haber verdik. Ekipler hemen geldi. Daha yavru olduğu için ayakta duramıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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