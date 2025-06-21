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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Kocaali ve Kaynarca'da denize girmek yasak! | Son dakika haberleri

        Kocaali ve Kaynarca'da denize girmek yasak!

        Sakarya'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:45 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:45
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        Kocaali ve Kaynarca'da denize girmek yasak!
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        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.

        Kararın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye faaliyetlerine başladı. Denizdeki dalga boyunun artması ve rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle can kaybı ve boğulma riskine karşı önlem alındığı bildirildi.

        Vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri ve yasak süresince denize girmemeleri önemle rica edildi.

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