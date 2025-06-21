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        Haberler Gündem Güvenlik Taksilerde ilk! Antalya'da başladı! Panik butonu ve kamera yerleştirildi - Son dakika haberi

        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı! Panik butonu ve kamera yerleştirildi

        Yolcu ve şoför güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilen panik butonlu araç takip ve kamera sistemi, ilk olarak Antalya'da uygulanıyor. Pilot il seçilen kentte sistem odası kuruldu, taksilerdeki kamera kayıtları ve araç konumu, panik butonuyla birlikte anında emniyete iletiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:30
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        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
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        Taksilerde yolcu ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla 'Panik Butonlu Araç Takip ve Kamera Sistemi Projesi' hayata geçiyor. Pilot il seçilen Antalya'da uygulama başlatılırken, Antalya Şoförler Odası bünyesinde sistem odası oluşturuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de entegrasyonuna çalışılan sistemde panik butonuna basıldığı anda araçtaki iç ve dış kamera görüntüleri, 30 saniyelik kayıtla sisteme düşerek GPRS üzerinden emniyete ya da jandarmaya ulaştırılıyor.

        'Panik Butonlu Araç Takip ve Kamera Sistemi Projesi' kapsamında taksilerdeki iç ve dış kameralar, tehlike anında 30 saniyelik kayıt alarak merkezi sisteme iletiyor. Hem şoförler hem de yolcular için ayrı panik butonu bulunan sistem sayesinde konum anında belirlenip, emniyet birimlerine aktarılıyor. Bu kapsamda Antalya Şoförler Odası bünyesinde oluşturulan sistem odasından taksilerin durumu anbean kontrol ediliyor.

        1 Temmuz'a kadar kent merkezindeki 3 bin 750, ağustos sonuna kadarsa kent genelindeki toplam 6 bin 630 takside sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de entegrasyon çalışmaları süren projenin, gasp ve şiddet olaylarını önlemede etkili olması ve Türkiye'ye örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

        'TÜM TAKSİLER İZLENEBİLİR OLACAK'

        Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, hayata geçen bu sistemin suçluların tespitinde önemli rol oynadığını belirterek, 2016 yılında çıkan yasa ile özellikle taksilerde araç takip sistemi ve iç-dış kamera takılması zorunlu hale geldi. Ancak bu uygulama çeşitli nedenlerle 2024 yılı sonuna kadar ertelendi. 2024 sonunda artık son kez uzatılacağı belirtildi. Aralık ayından bu yana 1960 araca kamera ve takip sistemi takıldı. Kontrollerini odamız üzerinden gerçekleştiriyoruz. 1 Temmuz'a kadar kent merkezindeki 3 bin 750 taksinin kamera ve takip sistemine entegre edilmesi amaçlanıyor. Bu sistem sayesinde tüm taksiler izlenebilir olacak. Valilik ve emniyet birimleri projeye tam destek veriyor. Özellikle taksilerde meydana gelen gasp, yaralama ve hatta ölümle sonuçlanan olaylar nedeniyle bu sistem artık zaruri görülüyor diye konuştu.

        SİSTEM HEM ŞOFÖRÜ HEM YOLCUYU KORUYOR

        Panik butonunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de entegre edilmesini beklediklerini aktaran Alkan, Sistemin temel amacı sadece şoförü değil, yolcuyu da korumak. Bu nedenle hem sürücü hem yolcu için panik butonu yer alıyor. Bu butona basıldığında, araçtaki iç ve dış kamera görüntüleri 30 saniyelik kayıtla sisteme düşüyor. Bu görüntüler, GPRS üzerinden emniyete ya da jandarmaya anında ulaştırılıyor. Olaylara hızlı müdahale sağlanıyor. Şoförler Odası olarak bu sistemi test aşamasında kendi bünyemizde kurduk. Ancak sistem tam anlamıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre edildikten sonra kontrol yetkisi oraya geçecek. Bizse sadece esnafımızın araçları üzerindeki sistemin işlerliğini ve kontrolünü sürdüreceğiz. Duraklarda da mini izleme sistemleri kurulacak. Şoförler, araçlarının nerede olduğunu kontrol edebilecek dedi.

        'TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLACAĞINA İNANIYORUZ'

        Antalya'nın ilçelerinde kurulumların büyük oranda tamamlandığını belirten Alkan, Antalya genelinde toplamda 6 bin 630 ticari araç bulunuyor. Kemer ve Gazipaşa gibi ilçelerde yüksek oranda kurulum tamamlandı. Merkezde ise cihaz temininde yaşanan gecikmeler nedeniyle biraz yavaş ilerliyoruz. Ancak hedefimiz, ağustos sonuna kadar merkezde kamerasız araç kalmaması. Şoförler Odası olarak bu süreci koordine ediyoruz. Bu sistem sayesinde hem şoförün hem yolcunun güvenliği sağlanıyor ve olaylara anında müdahale edilebiliyor. Projenin Türkiye'de örnek olacağına inanıyoruz diye konuştu.

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